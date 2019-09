Il Molise esiste: 700 euro al mese per chi apre un'attività e si trasferisce nei paesini

Lunedì 9 Settembre 2019, 13:07

Ilesiste e chi ci andrà a vivere avrà diritto ad un: il 16 settembre verrà infatti pubblicato un bando della regione che stanziaper chi prende la residenza in uno dei tanti comuni con meno di duemila abitanti (100 su 136 totali), per cercare di evitare che questi paesini, che risentono di un altissimo tasso di emigrazione, finiscano per scomparire.La cifra totale stanziata è un milione di euro: chi volesse candidarsi, scrive il Corriere della Sera, ha 60 giorni di tempo. Ovviamente le domande saranno vagliate in modo da evitare che gli aspiranti imprenditori che si trasferiranno in Molise siano improvvisati e con il solo obiettivo di vivacchiare: precedenza dunque a chi avrà intenzione di trasferirsi davvero. Il bando prevede, oltre alla residenza, anche l’obbligo di aprire un’attività per almeno cinque anni, ed è stato proposto da un consigliere della giunta di centrodestra, Antonio Tedeschi.