Bonus 80 euro, aumentano i beneficiari: ecco chi lo riceverà

Bonus 80 euro, aumentano i beneficiari. In pratica le soglie di reddito per lavoratori dipendenti e assimilati aumentano di 600 euro. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, approvata in Senatodue giorni prima di Natale, la soglia del reddito per poterlo ottenere in misura piena viene alzata a 24.600 euro dai 24mila dell'anno in corso. Resta fermo, invece, l'ammontare complessivo pari a 960 euro annui. Il bonus, quindi, decresce fino ad annullarsi in presenza di un reddito fino a 26.600 euro, mentre ora la soglia di quest'ultimo a oggi è a 26mila.