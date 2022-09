Bollette: l'elettricità costerà il 59% in più a ottobre, gas aggiornato mensilmente. «Nel 2022 raddoppiata la spesa a famiglia»

Prezzo bollette ottobre, la corsa dell'elettricità nel mercato tutelato (che riguarda 7 milioni di persone) si ferma "solo" al 59% in più. Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato di aver effettuato «un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione» per limitare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica che altrimenti sarebbe raddoppiato causa il drammatico contesto internazionale sul fronte geopolitico ed energetico. Il costo del gas verrà invece aggiornato di mese in mese, mentre i principali stati europei continuano a lavorare per trovare un accordo sul tetto al prezzo.

Bollette, il prezzo a famiglia sale a 1322 euro

Tecnicamente, l'Autorità ha deciso di «posticipare eccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorso trimestre e i costi reali che si sono verificati, anch'essi caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati», si legge ancora nel comunicato. In più, grazie al Decreto Aiuti bis, anche per il IV trimestre Arera è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di sistema, azzerandole, sia per il settore elettrico che per il gas per la generalità degli utenti. Inoltre, alla luce dell'attuale situazione, Arera oggi stesso, ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento ribadendo la richiesta che la scadenza del gennaio 2023 per la fine del mercato tutelato gas venga posticipata .In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia tipo nel 2022 (1 gennaio 2022-31 dicembre 2022) sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 (i 12 mesi equivalenti dell'annoprecedente).

«Prezzi mai visti prima»

Massimo Ricci, direttore della Divisione Energia di Arera, ha parlato di «prezzi mai visti prima» per la bolletta elettrica in arrivo. «È una percentuale che si applica su prezzi già molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima», ha spiegato Ricci parlando all'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. «I prezzi del prossimo trimeste ci ricorderanno che viviamo purtroppo ancora in una fase emergenziale», le sue parole.

