Assegno di ricollocazione 2021: a chi spetta il bonus fino a 5.000 euro. Cosa è e come si richiede

L'Assegno di ricollocazione (ADR) consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono sevizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione. Un'agevolazione promossa dall'Anpal (Agenzia nazionale Politiche attive del lavoro) per facilitare la ricerca di un impiego nel mondo del lavoro, soprattutto nel periodo post licenziamenti.

Gestito tramite la rete pubblico-privata di servizi per il lavoro, in accordo con Regioni e Province autonome. l'Adr può essere speso in un centro dell'impiego o un oepratore accreditato. I soggetti in questione devono comunicare ad Anpal le informazioni sulle sedi operative dove il servizio è attivo. La persona che può usufruire dell'asegno sceglie l'ente da cui farsi aiutare, consultando l'albo dei soggetti accreditati. Una volta ottenuto l'ente, la persona sarà affiancata da un tutor nelle attività utili alla ricollocazione, promuovendone il profilo professionale presso i datori di lavoro. Il programma ha una durata 180 giorni, salvo rinnovi.

Qualora la persona venisse assunta, l'importo dell'Adr verrà riconosciuto all'ente, che riceverà una cifra in base al tipo di contratto: se indeterminato (e include l'apprendistato) la somma va da 1000 a 5000 euro; se il contratto dura un minimo di 6 mesi l'assegno va dai 500 ai 2500 euro; mentre se va dai 3 ai 6 mesi, la somma potrà essere dai 250 ai 1250 euro.





La richiesta va inoltrata telematicamente sul portale Anpal o nei centri per l'impiego o,ancora, negli enti di Patronati convenzionati. La personainteressata dovrà presentare la DIchiarazione di immediata disponibilità (DID) inviata sempre tramite gli stessi enti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 12:38

