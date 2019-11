Giornata delle Dimore Storiche, ottomila visitatori: il racconto

Giovedì 21 Novembre 2019, 20:42

Oltrehanno visitato lein occasione dell’apertura straordinaria diUn’iniziativa della Regione che ha dato la possibilità a turisti e cittadini di visitare, nonostante il maltempo, residenze comeuno dei tre siti che hanno aperto le loro porte a Roma.La villa patrizia dei primi del Novecento si trova nel cuore di Roma, a due passi dal, e da 15 anni è un albergo elegante e dall’atmosfera familiare. Una nuova vita per questa residenza d’epoca e “un modo per preservarla e garantirne la manutenzione”, come spiegafiglio del Conte Piero e nipote della donna che la fece costruire,Come ogni dimora storica che si rispetti ogni angolo racconta una storia che, nel caso della famiglia Spalletti Trivelli, coincide con alcune delle vicende più significative dello Stato Italiano e della società odierna.Ed è così, che tra gli arazzi fiamminghi pregiati, i dipinti della scuola di Rembrandt e le migliaia di volumi della biblioteca spiccano le foto in bianco e nero, quelle d’epoca, i ritratti con la famiglia reale e le immagini delle gite fuori porta. Ci si sofferma sul volto di Gabriella, donna lungimirante e all’avanguardia, tra le prime suffragette italiane. Era vedova delSenatore del Regno, e nipote di Luisa Murat, la figlia di Gioacchino e diAgli inizi del Novecento acquistò il terreno davanti ai giardini del Quirinale, dove un tempo sorgeva la casa di Tito Pomponio Attico - editore e amico di Cicerone - e affidò l’incarico di costruire Villa Spalletti Trivelli all’architetto Domenico Avenali, che si avvalse della collaborazione di artisti e artigiani, tra cuiIl cuore di Villa Spalletti Trivelli sono i suoi saloni, dove la contessa Gabriella incontrava personaggi politici e intellettuali. Stanze che è stato possibile ammirare in occasione dellaQuesta villa, però, è sempre a contatto con il pubblico. Poche camere e la possibilità per i turisti di trascorrere qualche giorno in un luogo ricco di storia dove non esistono il tempo e la routine quotidiana. Una sensazione comune a chiunque abbia varcato la soglia di una dimora storica.«Grazie a questa iniziativa il pubblico ha potuto scoprire o tornare a visitare castelli, complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e dimore storiche, parchi e casali», ha dichiarato il presidente della Regione Lazioall’indomani dell’iniziativa.