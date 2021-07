L'allarme dell'Oms, «Entro fine agosto in Europa la Variante Delta sarà dominante»

A fine agosto in tutta Europa circolerà al 90% la variante Delta del Covid. Queste sono le previsioni dell'Oms: «Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid, il numero riproduttivo effettivo stimato per la variante Delta è del 55% superiore rispetto alla variante Alpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Vo».

In virtù di questo vantaggio la variante potrebbe prendere facilmente piede in Europa e date le recenti aperture la diffusione potrebbe essere massiccia e più rapida. Per questo motivo, ma anche per la maggiore contagiosità, la Delta supererà le altre varianti di Covid e ne diventerà di fatto la dominante.

«Il mondo è in un momento pericoloso di questa pandemia: abbiamo appena superato il tragico traguardo di 4 milioni di morti registrate, che probabilmente sottovalutano il bilancio complessivo», ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spiegando che se è vero che c'è un aumento della vaccinazione è altrettando vero che le aperture non miglioreranno la situazione contagi.

