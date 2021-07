Vaccini obbligatori a scuola, Pregliasco: «È la strada più efficace»

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, è giusto obbligare i docenti a vaccinarsi?

«Purtroppo a mali estremi, estremi rimedi. Per me è stata una sconfitta dover obbligare gli operatori sanitari ma a questo punto l'obbligo vaccinale è la strada più semplice ed efficace. È chiaro che sarebbe stato meglio non dover arrivarci».

«Vaccino obbligatorio per prof e studenti». La proposta dei presidi divide



Docenti e sanitari corrono gli stessi rischi?

«Sì, direi che l'opportunità dei docenti di vaccinarsi è molto simile a quella dei sanitari, il loro ruolo infatti è quello di preservare la continuità didattica, inoltre possono diffondere la malattia e soprattutto sono a rischio contagio perché i giovani, con cui sono sempre a contatto, si infettano in forma asintomatica».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA