Covid, aumento casi no vax in terapia intensiva e decessi: «Sono il 51 % dei ricoveri»

Aumenta sempre di più il numero di No vax tra i casi di contagi e decessi. L'Istituto superiore di Sanità ha stimato che, negli ultimi 30 giorni, il 51 % delle ospedalizzazioni, il 64 % dei ricoveri in terapia intensiva e il 45,3 % dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

«Su tutta la popolazione - rileva il Report esteso dell'Iss -, l'efficacia vaccinale passa dal 79% nei vaccinati con ciclo completo entro sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 55% nei vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati».

Nel caso di malattia severa, si evidenzia che «la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di sei mesi risulta minore. Si osserva, infatti, una decrescita dell'efficacia vaccinale di circa 13 punti percentuali, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 95%, mentre risulta pari all'82% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi, rispetto ai non vaccinati».

