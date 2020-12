Coronavirus in Veneto, altri 2.779 casi e 64 morti in 24 ore, positivi sempre oltre quota 90mila Bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle ore 17 di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera sono stati 1.529 i nuovi contagi nella notte e altri 1250 fino alle 17 di oggi quindi in totale 2.779 in 24 ore (con circa 13mila tamponi) che porta il totale di positivi da inizio pandemia a quota 241.902, gli attualmente positivi sono invece 90.473.

Sono state purtroppo 64 le persone morte per Coronavirus in 24 ore, il conto delle vittime continua a salire, portandosi a 6.076 decessi da inizio pandemia.

Le province con più contagiati oggi sono Venezia e Padova con 332 e 327, ma Verona nel computo totale resta tristemente prima con 1558 vittime davanti a Vicenza e appena sopra i mille morti c'è da 2 giorni anche Venezia.

Il bollettino delle ore 8

I dati nelle 24 ore

Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 19:18

