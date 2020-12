Coronavirus in Lombardia, il bollettino di domenica 27 dicembre 2020: 466 nuovi positivi e 49 decessi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di domenica 27 dicembre. Con 4.901 tamponi effettuati, è di 466 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, con una percentuale del 9,5. Scende di cinque unità il numero di ricoverati in terapia intensiva che sono 508, e di 38 quello negli altri reparti (3.801). Sono 49 i decessi, che portano il totale complessivo a 24.867.

La provincia di Milano, secondo il quotidiano report della Regione, continua a essere quella con il maggior numero di nuovi positivi con 124 nuovi contagi di cui 44 a Milano città, seguita da Brescia, più 111 rispetto a ieri, Mantova con 56 nuovi casi e Como che registra 55 nuovi positivi. Sondrio registra invece 45 nuovi casi, Bergamo si ferma a + 17, Lodi a + 16 e Monza e Brianza a + 13. L'ultima provincia nell'ordine delle decine di nuovi positivi è Pavia con 10 casi più di ieri, a cui seguono i 7 di Varese, i 6 di Lecco e i 4 casi più di ieri di Cremona.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA