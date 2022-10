«Così si migliora lo sguardo», l'intervista al Dr. Madonna Terracina

Gli occhi sono il nostro biglietto da visita e con il passare degli anni lo specchio o una foto possono mostrarci la comparsa inesorabile di piccole rughe, borse palpebrali, pelle in eccesso e tutta una serie di imperfezioni che conferiscono un'aspetto stanco e invecchiato al volto.

L'intervista

Dr. Francesco Madonna Terracina, Chirurgo Plastico a Roma, come intervenire?





Quando invece è utile la chirurgia?

«Pelle in eccesso e i fastidiosi rigonfiamenti di grasso noti come borse presenti sia a livello della palpebra superiore che inferiore si posso eliminare efficacemente invece con la Blefaroplastica Intervento chirurgico risolutivo e sicuro e con tempi di ripresa estremamente rapidi. Si tratta infatti di una delle procedure più apprezzate e maggiormente eseguite in Italia e nel mondo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 12:05

