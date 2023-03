Stress a lavoro, l'idea per scacciare l'ansia del rientro in ufficio: «Il lunedì faccio il minimo indispensabile, mi ha cambiato la vita»

Stress a lavoro. Una tiktoker americana ha ideato un metodo per evitare l'ansia che la assaliva la domenica, così da vivere più serenamente il rientro in ufficio post-weekend. Marisa Jo Mayes, una ragazza molto seguita sui social, ha spiegato così la sua idea. «Il lunedì faccio il minimo indispensabile, così scaccio via l'ansia la domenica sera».

Burnout, come combatterlo

In un'intervista a Business Insider, Marisa Jo Mayes ha parlato di come il lavoro la faccia stressare, soprattutto la domenica, quando si avvicina il momento di rientrare in ufficio. «Ho lasciato il mio primo lavoro perché pensavo di avere un problema con il mio capo. Poi ho capito che era una cosa più grande di questo. Il problema ero io e la mia costante ricerca del perfezionismo - ha spiegato la titktoker - Era come un ciclo di stress e esaurimento. Mi sentivo male perché ero così esausta che non potevo fare niente».

La giovane ha spiegato la sensazione che la assaliva ogni domenica a casa: «Ogni settimana arrivavano le "paure della domenica" e ogni lunedì dormivo fino all'ultimo secondo, perché sapevo che c'era una lista lunghissima di cose da fare che mi stava aspettando. La pressione che stavo esercitando su me stessa era paralizzante e ho capito che qualcosa doveva cambiare».

Ecco come sono rinata

«Un giorno, lo scorso marzo, mi sono concessa di fare il minimo indispensabile per lavorare, ed è stato come se un incantesimo mi avesse colpito - dice ancora la tiktoker -.Mi sentii meglio. Non ero sopraffatto e in realtà ho fatto più di quanto mi aspettassi», ha detto, raccontando un metodo che le ha permesso di rendere di più, gestendosi con più calma.

«Il lunedì faccio il minimo indispensabile e me la prendo con calma per le prime due ore. Sto due ore senza tecnologia, senza controllare la posta elettronica e penso solo a quello di cui ho bisogno per sentirmi bene all'inizio della mia giornata», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 09:56

