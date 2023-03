Ludovica Valli, lo sfogo: «Fare la mamma è il lavoro più bello del mondo ma anche noi influencer sbagliamo»

di Redazione web

Ludovica Valli si è sfogata sui social in merito all'essere mamma. L'influencer spesso affronta "l'argomento bambini" e si confronta con le proprie follower con le quali si scambia molti consigli che hanno a che fare con la maternità. L'influencer è diventata mamma del suo secondo bambino Otto Edoardo solamente poche settimane fa.

Nelle sue ultime storie Instagram Ludovica Valli ha espresso il proprio parere in merito alle critiche che a volte riceve sui social: «Fare la mamma è un mestiere meraviglioso ma è anche quello più difficile. Anche se su Instagram sembra che tutto sia semplice, in realtà non è così. Noi influencer siamo persone umane e proprio per questo anche noi sbagliamo. Nessuno è perfetto».

Ludovica Valli e la vita da mamma

Ludovica Valli da quando è mamma pubblica moltissimi post e storie in compagnia dei suoi bambini: Anastasia e Otto Edoardo. L'influencer ha detto che occuparsi e fare crescere i suoi figli è una delle soddisfazioni più grandi.

