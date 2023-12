Esercizio fisico, lo studio choc: «accelera l'invecchiamento». Ecco quando e perché

di Tommaso Cometti

Per anni, si è considerato l'esercizio fisico un "elisir di lunga vita". Invece, a quanto pare, allenarsi in modo eccessivo potrebbe contribuire ad accelerare l'invecchiamento: a sostenere questa tesi, uno studio finlandese. I ricercatori dell'università di Jyvaskyla, infatti, hanno studiato migliaia di pazienti, esaminando età biologica e abitudini. Come riporta il Daily Mail, gli accademici sono giunti alla conclusione che le persone eccessivamente attive sono quelle che hanno maggiori possibilità di morire prematuramente.

Sport e invecchiamento

Bisogna precisare, però, che il collegamento aumenta quando entrano in gioco fattori come il fumo e l'alcol.

Invece, se ci si dedica solo ed esclusivamente agli allenamenti intensivi in palestra, si rischia di far "invecchiare" l'organismo di almeno due anni, secondo lo studio.

Lo studio

La ricerca si è basata su un campione di 11.000 persone, tra i 18 e i 50 anni, monitorate tra il 1975 e il 2020. I risultati dell'indagine sono stati pubblicati sulla rivista medRxiv.

