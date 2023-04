Acari della pelle (Demodex), i consigli di Adele: «Non c'è modo di eliminarli». Ecco cosa sono

di Redazione Web

Una delle caratteristiche dei filtri di bellezza usati sui social è rendere la pelle perfettamente uniforme. Ciononostante, sono sempre di più le beauty blogger appassionate di cura della pelle e che condividono su TikTok consigli sui cosmetici da utilizare e segreti per una perfetta skincare routine.

Adele, ad esempio, su TikTok è seguita da tantissimi utenti grazie ai suoi consigli sulla cura della pelle. E proprio in uno degli ultimi video pubblicati sul suo profilo @ilgiardinodiadele ha parlato di cosa sono i Demodex definendoli «acari della pelle».

Adele e il video su TikTok

Sul profilo TikTok di Adele è possibile trovare i consigli su come effettuare una corretta skincare routine, dalla detersione all'idratazione e suggerimenti su quali prodotti utilizzare. Ma non solo... perché Adele parla anche delle scomode verità della pelle che ognuno di noi dovrebbe tenere bene a mente.

«Il demodex è un acaro della pelle - dice Adele -. Questi acari odiano la luce e di giorno sono dentro ai nostri pori. Mentre di notte escono e si accoppiano sulla superficie della nostra pelle o stanno facendo lo spuntino con le nostre cellule morte». Poi, ha aggiunto: «Se ve lo state chiedendo, non vanno via lavando il viso e non c'è nessun modo di eliminarli. Sono innocui ma una grande proliferazione può provocare rosacea (un arrossamento della pelle)», ha concluso Adele.

