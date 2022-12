Non buttare le bucce di mandarino: se le usi così diventano un elisir per la pelle del viso

In inverno uno dei frutti principali di stagione è il mandarino, che imbandisce le tavole di tutto il Paese, soprattutto in vista del periodo natalizio. L'aroma fresco, fruttato e deciso delle bucce può essere sfruttato oltre la tavola, visto che le scorze di questo frutto sono ricche di vitamine, fibre e oli essenziali.

La maschera al mandarino

La buccia del mandarino può essere utile come elisir di bellezza, grazie alle sue proprietà astringenti. Per usarle al meglio, in ambito estetico, basta frullare la buccia e: - aggiungere mezzo albume d'uovo per combattere la pelle grassa - unirla a dello yogurt per debellare macchie, impurità e acne Il composto cremoso ottenuto va applicato sul viso e lasciato in posa come se fosse una maschera, per almeno 10 minuti. Successivamente sciacquare il viso con acqua fredda.

