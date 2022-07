Rabarama, aka la scultrice Paola Epifani, è proprio legata alla Costiera: appena allentatasi la stretta al turismo dovuta al Covid, ritorna in questi luoghi per lei “inspiring” con una mostra diffusa, in due tappe, fra due delle mete preferite dal turismo nazionale e internazionale. Lo fa col patrocinio dei Comuni di Positano e di Minori, l’alleanza organizzativa di PhilArt, presieduta da Alberto Lenzi e ItalianArtCollection di Maria Mucciolo e grazie a collocazioni spettacolari per le sue iconiche opere d’arte.

Rabarama torna a Positano e Minori con la sua arte

A Positano, infatti, sul sagrato davanti alla Chiesa Madre di Santa Maria Assunta verrà collocata “Im-plosione”, un’opera densa di significati, dal colore memorabile, che, come testimonia la scultrice: «Racconta un’evoluzione: nella nostra vita, affrontiamo spesso situazioni in cui la reazione che mettiamo in atto, l’azione che svolgiamo, provoca inevitabili conseguenze. Tuttavia, per evitare esiti negativi, possiamo permettere al nostro “DNA”, alla nostra essenza, di modificarsi». Alle ore 12:00 di venerdì 29 luglio 2022 Rabarama incontrerà il sindaco Guida per l’avvio dell’exhibition che durerà fino al 20 ottobre.

A Minori, sul pontile che si protende a mare, saranno due le opere installate: “Trans-Porto” e “Trans-Lettera”. Entrambe, secondo l’inconfondibile stile “rabaram-iano”, replicheranno i motivi dominanti del suo linguaggio artistico. Per Trans-Lettera, secondo il sentire dell’Artista: «La posizione di intensa riflessione può solo farci immaginare cosa questa figura stia pensando ed è proprio sulla trasmissione di messaggi diretti, svincolati da quella che è la barriera linguistica, che si incentra quest’opera».

Altrettanto intensi i motivi ispiratori, incentrati sul metalinguaggio, di Trans-Porto. «L’opera ci invia un messaggio diretto, visibile, riportato direttamente sulla pelle. Sta ad ognuno di noi trovare la chiave di lettura e decifrare il nostro personalissimo spunto di riflessione» spiega l'artista. L’appuntamento sul pontile fra il sindaco Reale e Rabarama avrà luogo alle ore 19:00 del 29 luglio 2022, con un evento a sorpresa, che segnerà il via alla Mostra, in loco fino al 20 settembre.

Molto soddisfatto il sindaco di Positano, Giuseppe Guida: «Im-plosione inserisce ancora di più la mia città in un circuito artistico internazionale che ha tappe in tutto il mondo e dà un motivo in più per il turismo planetario per confermare la propria attrazione verso Positano. Amministrare una città così speciale vuol dire essere sempre attenti a trovare motivi di attrazione, in un sistema di concorrenza fra mete turistiche basato proprio sulle iniziative che si è in grado di offrire. Rabarama e la sua opera così importante, con il suo seguito di collezionisti e fan, verrà sicuramente apprezzata, oltre che dagli stessi residenti, sia di chi ha già programmato di esserci, sia da chi vorrà venire anche per poter ammirare “Im-plosione”. Consideriamo una vera missione rendere Positano sempre più attrattiva e, al contempo, propositiva, disegnando un network di iniziative tali da assecondare ogni esigenza culturale e di divertimento».

«Sono lieto che Minori, oltre a un nutrito programma di manifestazioni per il 2022, abbia il privilegio di ospitare, in una posizione così visibile, tanto da annoverarle fra i suoi simboli distintivi di questa stagione estiva, le due opere di Rabarama, che ci permetteranno di entrare nel circuito internazionale dell’arte contemporanea – spiega il sindaco di Minori, Andrea Reale –. Vogliamo renderci promotori di un messaggio culturale universale e ritengo che Rabarama, più di qualsiasi altro Artista, sia in grado di trasmettere emozioni coinvolgenti e parlare alla mente e all’anima. È la prima volta che Minori accoglie un’esposizione artistica in un luogo così visibile e per questo abbiamo scelto di esporre, con Rabarama, il meglio che c’è nel panorama artistico mondiale, col suo seguito planetario di collezionisti e followers».

