Michelle Hunziker, bacio appassionato e cena romantica con Giovanni Angiolini

Le vacanze in Sardegna procedono per il meglio per Michelle Hunziker, che tra i bagni di mare con le figlie e l'instancabile allenamento a casa, alla sera trova un po' di tempo da ritagliarsi solo per sé e da trascorrere con la sua nuova fiamma, il chirurgo estetico sardo Giovanni Angiolini.

Ida Platano pronta a tutto pur di difendere il figlio: «Bloccherò, denuncerò, farò qualsiasi cosa»

Michelle Hunziker, cena romantica e bacio appassionato con Giovanni Angiolini

La lunga storia d'amore con Tomaso Trussardi, finita all'inizio di quest'anno, sembra ormai un ricordo lontano per la conduttrice di Striscia, che è stata sorpresa dagli obbiettivi del settimanale Chi mentre si scambiava baci appassionati con il suo nuovo "medico di fiducia".

Abitino bon-ton rosa confetto per lei, camicia bianca per lui, la neo-coppia si scambia a tavola sguardi languidi, tenere carezze e anche un bacio appassionato (foto Chi). Michelle addirittura acconsente a farsi imboccare dal partner con un gesto che ricorda tanto la pellicola «9 settimane e ½». La complicità insomma è evidente e la magia della serata palpabile.

Michelle e Giovanni amano alternare alle serate di coppia momenti di mondanità. Il settimanale di Alfonso Signorini li ha sorpresi infatti sia in barca da soli sia in pista con gli amici, ma sempre complici. Pochi mesi di relazione e i due sono già inseparabili.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA