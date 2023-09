Surf con un pitone al collo: il video fa impazzire i fan ma scattano le polemiche. Maxi multa e minacce dagli animalisti

Fare surf tra le acque cristalline del nostro Pianeta non era abbastanza. Per il surfista più famoso dei social network, il brivido e la trasgressione non è mai abbastanza. E, così, ecco la trovata innovativa: cavalcare le onde dell'oceano insieme a un amico davvero particolare, un serpente. Un pitone.

E per questo motivo Higor Fiuza, australiano del Gold Coast, è stato anche multato per aver portato un rettile pericoloso in pubblico. Ma, per il protagonista della vicenda, il suo amico speciale è tutto fuorché un pericolo per gli altri bagnanti.

Surf con un pitone al collo

Higor ha ricevuto una maxi multa da 1.200 euro per aver portato in spiaggia e poi a bordo del suo surf l'animale inatteso.

Nelle brevi clip si vede come il serpente stia ben saldo al collo dell'uomo, poi, una volta in mezzo all'oceano, scende dal cropo del surfista e si posizione sulla punta del surf. Poi, spinto dalla curiosità si fa un "tuffo" e una nuotata prima di tornare a riva con il suo fido amico.

Un video che è giunto fino alle forze dell'ordine australiane che non hanno perso tempo e hanno recapitato la multa al giovane. Il motivo? Se ci fossero stati altri bagnanti il serpente avrebbe potuto impaurire o, addirittura, attaccare e questo è un pericolo che deve essere punito, secondo la polizia locale. Ma non finisce qui.

I pitoni sono animali a sangue freddo, come tutti i serpenti e proprio per questo evitano l'acqua, nonostante siano abili nuotatori. Ma per molti animalisti, averlo portato in mare, contro il suo volere, corrisponde a una violenza e, anche per questo motivo la multa per il surfista è stata così salata. «Portare gli animali in habitat che non gli appartengono è motivo di stress che può portarli anche alla morte, speriamo vivamente che il giovane non ripeta mai più questo tipo di bravata», hanno dichiarato gli attivisti, pronti a iniziare una vera e propria guerra con il surfista se dovessero comparire altri video del genere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 11:43

