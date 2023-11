Medicinali veterinari, cosa prevede il nuovo decreto per gli amici a quattro zampe

Negli ultimi tre anni, un importante passo avanti è stato compiuto per garantire cure mediche a cani e gatti che vivono nelle famiglie meno fortunate. Tuttavia, questo progresso è ora in ballo dalla prossima entrata in vigore di un nuovo Decreto legislativo sui medicinali veterinari. Tre anni fa, il Parlamento ha approvato l'uso in deroga dei medicinali a uso umano negli animali domestici non destinati alla produzione di alimenti. Questa decisione, fortemente sostenuta da LAV (Lega Anti Vivisezione) per garantire il diritto alle cure anche per gli animali domestici, è stata accolta con favore.

Il Decreto

Il Ministero della Salute ha successivamente emesso un Decreto che regola i casi in cui i medici veterinari possono prescrivere farmaci a uso umano ai nostri amici a quattro zampe, considerando il costo delle cure e il rispetto delle leggi dell'Unione Europea.



