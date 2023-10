Capra abbandonata sulla via Appia: legata ad un cancello con collare e guinzaglio

di Redazione web

Una capra è stata abbandonata sulla via Appia, legata concollare e guinzaglio ad un cancello. I passanti hanno notato lunedì mattina la presenza dell'animale. Un socio di EARTH (un'associazione che tutela i diritti degli animali) ha dato l'allarme all' associazione che è intervenuta sul posto.

L'intervento

I membri di EARTH hanno verificato che non ci fossero traghette di riconoscimento o microchip e hanno poi provveduto a soccorerla, dandole cibo e acqua. A seguito di esami medici è stato scoperto che la capra era affetta da Herpesvirus Caprino, quindi si presume che fosse stata abbandonata per questo motivo.

In merito la presidente di EARTH, Valentina Coppola, ha riferito: «Oramai le persone abbandonano qualsiasi animale, dal criceto al pitone e anche animali come galline e capre, è necessario educare fin da giovanissimi al rispetto degli animali e sarebbe altrettanto necessario avere leggi più severe per chi si macchia di questi reati, ma nell' immediato quel che serve sono rifugi sicuri e a norma per questi animali». L'animale ha avuto un destino felice, con il nome di Heidy è stata accolta in una fattoria didattica, dove, dopo essere guartita, potrà vivere in compagnia dei suoi simili.

