Dolore al petto, va in ospedale e il suo cane lo assiste giorno e notte. Il video che ha commosso il web

Il cane Magnus, Brian Benson e l'indissolubile legame tra i due che ha fatto commuovere il web. È la storia di un labrador color sabbia e del suo padrone. Da quando Brian è stato ricoverato in ospedale per una grave forma di cardiomiopatia, il suo cagnolino non l'ha perso di vista nemmeno per un minuto, diventando così il suo assistente e infermiere numero uno.

«Per fortuna gli è stato permesso di stare con me 24 ore su 24, 7 giorni su 7 perché è anche il mio cane guida. Ha fatto esattamente quello che sa fare meglio. Amo questo cane più della mia vita», ha scritto Brian a corredo del video postato su Instagram.

Brian ha spiegato di aver accusato un forte dolore al petto, motivo per il quale si è recato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti: «Lo scorso fine settimana avevo dolori al petto e difficoltà a respirare, quindi sono andato al pronto soccorso per farmi controllare. Mi hanno tenuto per 3 giorni per eseguire innumerevoli test oltre a osservare le mie condizioni e monitorare il mio cuore».

«Sfortunatamente la mia condizione è molto grave - continua Brian -. Hanno scoperto che ho una cardiomiopatia, il che significa che il mio cuore è debole e lavora molto più duramente di quanto dovrebbe. Normalmente ciò si verifica a causa di un blocco del cuore. Non ho arterie ostruite, e questa è la buona notizia. La cattiva notizia, invece, è che questo è probabilmente collegato alla mia storia familiare di malattie cardiache e attacchi di cuore (soprattutto in giovane età)».

«Tuttavia sono estremamente fortunato e grato per tante cose; amici, famiglia e ovviamente il mio "ragazzo", Magnus», scrive Brian citando il suo assistente personale, il cane Magnus.

«I responsabili dell'ospedale gli hanno permesso di stare con me perché è anche il mio cane guida. Magnus sa quando deve coccolarmi e quando deve farmi ridere. Ha fatto divertire tutto il personale medico e ha anche tenuto calme le mie figlie. Amo questo cane più di quanto lui saprà mai», ha concluso l'uomo, condividendo con i fan un video in cui mostra il cane accanto a lui, intento a coccolarlo e a sostenerlo in questo difficile momento della sua vita.

