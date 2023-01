Addio a Pumbino, il maialino star dei social è morto: l'annuncio è straziante

Il maialino vietnamita più amato dai social è morto. In due anni Pumba, per gli amici Pumbino, era diventato una vera e propria star dei social network con decine di milioni di visualizzazioni, nonché protagonista di un libro: «Pumba, per gli amici Pumbino». Ma la morte del simpatico animaletto, adottato da Charley Rama e Anna Baldato era inevitabile. Pumba, infatti, era affetto da una malattia genetica. Ma nonostante la consapevolezza, per i due padroni è stata una perdita dolorosa che hanno voluto condividere con i tanti fan di Pumbino.

Leggi anche > Animalini e influencer: su Instagram non solo cani e gatti

«Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina. Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti…». Ad annunciare la morte di Pumbino sono Charley Rama e Anna Baldato, la coppia di fidanzati che aveva adottato l’animale. Sui social, da sempre, raccontavano la loro vita insieme a Pumba e agli altri animali di famiglia nella fattoria didattica, inserita in nell’ agriturismo «Angolo di Paradiso», gestita da Charley e dal padre Graziano che si trova in provincia di Vicenza tra Altissimo e San Pietro Mussolino, in contrada Laita. E proprio sui social hanno dato la triste notizia.

L'annuncio straziante

Soltanto 24 ore prima i due fidanzati avevano dato la buona notizia. Pumbino era stato operato e, fortunatamente l'operazione era andata a buon fine. «PUMBINO HA SUPERATO L’OPERAZIONE!», scrivevano con grande gioia i due padroni del maialino vietnamita. «Non potete immaginare quanta ansia, preoccupazione e stress abbiamo affrontato in questi ultimi giorni… La paura che non riuscisse a sopportare questo intervento era tantissima… È stata dura ma il nostro maialino del cuore è stato forte. Siamo tanto commossi mentre scriviamo tutto ciò… Ci sono volute 2 ore per mettere a posto la lussazione, il femore era incastrato in un punto difficilissimo. Alla fine è stata fatta un’ostectomia. Ora Pumba necessita tanto riposo. I tempi di recupero non sono molto lunghi ma sarà necessaria tanta fisioterapia per aiutarlo a recuperare», scrivevano emozionati. Poi, però, è arrivata la triste notizia. Il cuore di Pumbino non ha retto alle fatiche dell'operazione e il video pubblicato per informare i tanti fan dell'animaletto è davvero straziante. Il video scelto dai padroni è in bianco e nero e si vede Charley che abbraccia amorevolmente il maialino che appare già molto sofferente, senza però disdegnare le coccole.

Pumba era una vera e propria star fra i pet influencer, gli animali che diventano conosciutissimi sul web grazie agli umani che stanno dietro di loro e che hanno imparato che condividere in Rete la passioni per gli «amici domestici» porta a innescare imponenti consensi anche internazionali. Ma la storia di Pumba era davvero speciale. Infatti si intrecciava con quella della madre di Charley Rama che è morta per un tumore. Pumbino, infatti, le ha fatto compagnia nei periodi più duri della malattia. E adesso ha raggiunto la sua padrona in cielo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA