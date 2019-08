ritrova la sua cagnolina dopo 8 anni: Silvia può finalmente riabbracciare Maya

Sabato 10 Agosto 2019, 11:30

Sono passatiprima chepotesse ritrovare la sua: si commuove ed è felice perché sta riabbracciando proprio lei, la cagnolina che aveva perso diversi anni fa.La gioia per la sorpresa fattale dallediè incontenibile. La cagnolina è stata ritrovata grazie a un microchip e grazie soprattutto alla segnalazione di una signora, che ha telefonato aldopo aver notato la piccolanel suo giardino.Così, come accade spesso nelle favole, arriva il più bello dei lieto fine. Commozione, gioia incontenibile e felicità per un incontro inaspettato ma bellissimo.«8 anni fa Silvia, torna a casa ma Maya non le viene incontro, Maya non c'è a farle le feste. È scappata? le è stata portata via? Maya è svanita nel nulla.Si cerca Maya ovunque, viene fatta denuncia di smarrimento ma di Maya nessuna traccia.8 anni di silenzio.Due giorni fa Silvia riceve una telefonata dai nostri operatori in cui la informano di aver rinvenuto vagante il cane di sua proprietà. Silvia è incredula, non riesce a crederci, la sua Maya è ancora viva e sta per tornare da lei.Grazie al microchip e a piccole indagini siamo riusciti a contattare Silvia, il legittimo proprietario, anche se non è stato facile in quanto il numero fornito anni fa al momento dell'iscrizione in anagrafe canina non era più attivo. Maya è stata messa subito in sicurezza e custodita in attesa del ricongiungimento, avvenuto oggi». Questo il toccante commento pubblicato dalle guardie zoofile di Latina sul loro profilo Facebook ufficiale.Maya può così tornare a casa dopo qualche anno e con qualche pelo bianco in più, ritrovando però sicuramente le cure della sua amata padroncina., cantando l'amicizia, diceva che «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano …». E nessuna canzone sembrerebbe essere più adatta per questa storia bellissima.