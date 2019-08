Abbondona il cane, glielo restituiscono e lei lo abbandona di nuovo

Aveva abbandonato il suo cane lungo una provinciale. Un ragazzo lo aveva visto, spaventato, a schivare le auto che passavano a tutta velocità e lo aveva preso con sé, portandolo dalla veterinaria. Rintracciata la proprietaria, non si era dimostrata grata per aver ritrovato il suo amico a quattro zampe e infatti, di lì a poco, ha abbandonato nuovamente il cane, ma stavolta è stata raggiunta sul posto dai carabinieri.



La storia la racconta su Facebook C.M. Protagonista, il giovane figlio dell'uomo che giovedì scorso, 1 agosto, rientrando a casa con la sua auto trova per strada un cucciolo di beagle. Lo recupera: è spaventatissimo. E lo porta da una veterinaria, insieme alla quale rintracciano la proprietaria del cane, grazie al microchip.



Dalla veterinaria arriva quindi la donna che risulta proprietaria della povera bestiola: arriva da Scorrano a bordo di una auto grigia. Prende a bordo il beagle e si allontana. Il giovane che aveva trovato il cane, a quel punto, fa per rientrare a casa, costeggiando la zona industriale di Maglie. E nota l'auto che si muove in direzione opposta a Scorrano, dirigendosi proprio là dove, poco prima, lui aveva trovato il beagle.



Il ragazzo segue l'auto fino a che non vede la donna accostare, fermarsi e buttare giù il beagle una seconda volta. A quel punto accelera, blocca la macchina e chiama i carabinieri.



I militari, giunti sul posto, hanno identificato la donna e raccolto la denuncia del giovane, mentre un furgone del canile ha preso in consegna il povero beagle.

