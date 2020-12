Tornano a casa e trovano un'inaspettata sorpresa: un koala aggrappato al loro albero di Natale

Sono usciti per andare a fare una gita, ma al loro ritorno hanno trovato un ospite inatteso dentro casa: un koala, felicemente aggrappato al loro albero di Natale. Accade ad Adelaide, in Australia. La famiglia McCormick ha raccontato lo shock iniziale all'emittente ABC, ma anche la tenerezza dell'animale che, una volta arrivati gli operatori dell'Associazione animalista 1300Koalaz per riportarlo nella natura, non voleva andarsene.

«Sono tornata a casa da lavoro e ho lasciato la porta del giardino aperta per il cane, così che potesse entrare e uscire a piacimento mentre io andavo a fare commissioni in città». Ma quando è rientrata a casa con il resto della famiglia, Amanda McCormick ha trovato alcune palline e decorazioni dell'albero di Natale a terra. Come ha alzato lo sguardo, ha notato il koala beatamente appeso all'albero. «Non riuscivo a crederci, son rimasta a bocca aperta quando ho visto questo piccolo splendido koala».

La donna ha chiamato poi i volontari ambientalisti che si occupano di proteggere e salvare gli animali selvatici e riportarli nel loro habitat. Gli operatori di 1300Koalaz, all'inizio della telefonata, pensavano si trattasse di uno scherzo. Alla fine, il piccolo koala è stato riportato nella natura, ma la signora McCormick non esclude un suo ritorno. «Sembrava decisamente a suo agio sul nostro albero».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 14:24

