Günther VI adotta Cindy, la cucciola abbandonata: il cane più ricco del mondo ha trovato la sua Cenerentola

Una fiaba dal lieto fine, con protagonisti due splendidi cani. Günther VI il principe azzurro, il celebre pastore tedesco erede di un patrimonio di 500 milioni di dollari (a cui Netflix ha dedicato una miniserie vista da oltre 36 milioni di spettatori), e la "Cenerentola" Cindy, una lupacchiotta che viveva sola in uno scantinato umido, fra vasi rotti e immondizia, salvata dopo una segnalazione da Edgar Meyer, presidente dell’associazione Gaia Animali & Ambiente.

Ecco la storia: qualche settimana fa l’appello di Meyer per trovare una nuova casa alla sfortunata cucciolotta, riportato da vari siti e canali social, viene notato dai responsabili del Günther Trust (la fondazione che gestisce la fortuna del cane più ricco del mondo) che, pensando fosse l’occasione per Günther di trovare una compagna, hanno così deciso di adottarla.

Come un vero principe si è presentato all’appuntamento con una cospicua scorta di cibo per tutti gli ospiti del rifugio mentre alla sua Cindy ha portato, come dono speciale, un collare della linea pets di un noto brand di moda che le ha fatto indossare prima di ripartire a bordo del suo SUV alla volta della villa sui colli pisani dove andranno a vivere felici e contenti visto che tra i due, come dimostrano le immagini, sembra davvero essere sbocciato l’amore.

di Claudio Burdi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA