Cagnolina scappa dalla sua famiglia, ritrovata sette anni dopo: «Viveva nel bosco mangiando gli avanzi degli animali selvatici»

Quella di Rose è una di quelle storie che può donare un barlume di speranza a chi si trova in una situazione simile e che ci insegna a non darci mai per vinti, perché a volte le belle sorprese capitano e i lieto fine esistono. Rosie è una cagnolina, di razza Patterdale Terrier, che era stata abbandonata e nel marzo 2017 aveva trovato nuovamente l'amore di una nuova famiglia.

Tuttavia, meno di 24 ore dopo Rose è scappata via. I padroni hanno provato a lungo a cercarla ma senza alcun risultato e hanno temuto presto che alla piccola fosse accaduto qualcosa. Quasi 7 anni dopo, però, la cagnolina è stata ritrovata grazie a un ingegnoso trucco. Vediamo cos'è successo, secondo quanto riporta il Mirror.

La storia di Rose: ecco com'è sopravvissuta

Verso la fine di novembre dei passanti hanno notato un randagio attraversare la strada e inoltrarsi nel bosco.

I volontari si sono subito messi in moto per aiutare la cagnolina e diverse persone hann iniziato le ricerche: diverse telecamere sono state nascoste nella zona in modo da poter avvistare Rose e comprendere quali fossero le sue abitudini alimentari. In questo modo, sarebbe stato possibile organizzare una "trappola" per catturarla.

L'organizzazione ha indagato e alcuni abitanti dell'area hanno confermato la presenza di un randagio nella zona e che «avremmo dovuto lasciar perdere perché era in buone condizioni, le veniva dato da mangiare ed era felice, e che era lì da "CIRCA DIECI ANNI". ANNI?!», scrive Lost Dog Recovery UK South su Facebook.

Il 9 dicembre i volontari sono riusciti, finalmente, a far scattare la trappola utilizzando il suo cibo preferito e posizionandolo nella parte posteriore di una gabbia, in una zona del bosco frequentata da Rose. Una volta catturata, la cagnolina è stata portata dal veterinario per le cure necessarie. Heather, una delle volontarie, ha dichiarato: «Era sotto choc, e lo sarà per un po', ed è in buone condizioni considerando che è stata sola per tutto questo tempo».

Sfortunatamente, la famiglia di Rose non può riprenderla, ma ha confermato la gioia nel sapere che è sana e salva. Inoltre, la cagnolina è stata inondata di richieste ed è già pronta a incontrare la sua nuova famiglia, nonostante l'età di ormai 12 anni.

