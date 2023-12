Il cucciolo che sorride a tutti nella speranza di essere adottato: la storia di Burreaux

di Tommaso Cometti

È difficile per un cane riuscire a emergere, specialmente in mezzo a tanti altri randagi come lui, che sperano di trovare rifugio tra le braccia di una famiglia amorevole. Un piccolo labrador, però, è riuscito ad accasarsi, grazie...al suo sorriso. Come riporta il Mirror, il cane ha conquistato il cuore della direttrice della Northwest Louisiana Humane Society, con la sua dolce spensieratezza.

La storia di Burreaux

Courtney Wingate, la donna che ha "scelto" il cucciolo e i suoi due fratelli, ha raccontato: «Li ho chiamati Burreaux, Joe e O, come tributo a tre giocatori di football dell'università della Louisiana. Burreaux è attivo, giocoso e molto dolce. Lui è il più piccolo dei tre, gli ho insegnato a fare il cane da riporto». Courtney si è presa cura di Burreaux, quando il labrador ha contratto la parvovirosi canina: lo ha condotto dal veterinario, che gli ha somministrato le cure necessarie per una rapida ripresa.

Poco dopo, il cucciolo ha trovato una coppia pronta ad adottarlo, e anche i suoi fratelli sono riusciti a trovare una sistemazione.

Burreaux the smiling Labrador puppy finds a forever home after charming the internet https://t.co/YZ2eCfQEvY pic.twitter.com/KA21vwxKDY — Air1 News (@air1news) March 8, 2020

Tanti, ovviamente, i commenti in rete. Un utente ha scritto: "Mi scalda il cuore sapere che questo dolce cucciolo ora ha una casa". Un altro, invece, ha commentato: "Congratulazioni a tutti voi! Buona vita insieme".

