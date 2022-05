Bonus cani e gatti: ecco chi può richiederlo e come fare

Chi ha un animale domestico potrà presto richiedere il bonus cani e gatti 2022 che consiste in una detrazione fiscale confermata dalla legge di bilancio 2022. Il tutto a condizione che gli amici a quattro zampe siano stati acquistati e detenuti legalmente, secondo quanto si legge su studiocataldi.it. Il bonus animali consiste in una detrazione fiscale pensata per andare incontro a chi possiede animali domestici, molti dei quali sono entrati a far parte delle famiglie italiane durante il periodo del lockdown, come amici fedeli e divertenti soprattutto di bambini e anziani soli.

Leggi anche > Covid, mascherine non più obbligatorie ovunque e addio al Green Pass: ecco cosa cambia dal primo maggio

Come scrive Adnkronos, il bonus, che rappresenta un vantaggio fiscale per chi ha un animale domestico, si pone anche l'obiettivo di contrastare il randagismo e incentivare le adozioni degli animali presenti nei canili pubblici e in cerca di una casa. Il soggetto abilitato a chiedere il bonus deve avere la tutela legale dell'animale. Non rileva ai fini del bonus il possesso di determinati requisiti reddituali risultanti dall'ISsee.

Occorre però anche che l'animale per il quale vengono sostenute le spese da portare in detrazione sia detenuto legalmente, condizione che deve essere dimostrata: se si tratta di un cane, dalla documentazione attestante l'iscrizione all'anagrafe canina e l'inserimento del microchip; la fattura che prova l'acquisto e il microchip se si tratta di un gatto.

Un altro limite che riguarda l'animale è quello che si riferisce al suo "impiego". Nel senso che le spese rientranti nel bonus devono essere sostenute per la cura di animali detenuti a scopo di compagnia o destinati alla pratica sportiva. Il bonus animali non è un bonus vero e proprio, nel senso che non prevede il riconoscimento di somme di denaro. Esso si traduce piuttosto in un risparmio sulle imposte che viene garantito attraverso la possibilità di detrarre fiscalmente la percentuale del 19% di alcune spese che si sostengono per gli animali domestici, nel limite massimo di 550 euro (dai 500 precedenti) a condizione che le spese sforino la franchigia di 129,11 euro.

Le spese che si possono portare in detrazione nella percentuale, nei limiti e nel rispetto della franchigia sopra indicata sono quelle che si sostengono per la cura degli animali domestici. Trattasi in particolare di esborsi che si riferiscono a: cure mediche veterinarie; analisi di laboratorio per accertamenti veterinari; interventi chirurgici eseguiti da strutture veterinarie specializzate; medicinali per la cura dell'animale prescritti dal medico veterinario.

Per potere accedere al bonus è necessario che le spese sostenute per gli animali domestici e rientranti nel bonus animali siano state pagate con mezzi di pagamento tracciabili. Sono quindi validi i pagamenti effettuati con bancomat, carta di credito, bonifico bancario o postale. In alternativa occorre produrre lo scontrino o la fattura e il proprio codice fiscale. Dal punto di vista pratico, per ottenere il bonus animali è necessario compilare gli appositi campi dei modelli utilizzati per la dichiarazione dei redditi.

Chi presenta il modello 730 deve indicare le spese veterinarie all'interno della sezione I, rigo da E8 a E10 "Altre spese". Il codice è il "29" per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. Nel modello Redditi invece le spese per cani e gatti devono essere indicate nei righi da RP8 a RP13. Anche in questo caso il Codice da utilizzare è il "29".

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA