Le 50 migliori pizzerie d'Italia: Napoli supera Milano e Roma, ma il primo posto va a I Masanielli di Caserta

Lusinghiera la performance del Lazio (con 7 pizzerie) e della Lombardia (6), con Roma e Milano a farla da padrone. Seguono il Veneto (4), ormai altra scuola conclamata, l'Emilia Romagna (3), il Piemonte, la Toscana e la Sicilia (tutte a quota 2). Con un locale infine Liguria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sardegna. Equa distribuzione geografica anche per gli ambitissimi premi speciali. Il Premio Olitalia Pizzaiolo dell'anno 2019 è andato a Pier Daniele Seu di Seu Pizza Illuminati (Roma), il quale, con la pizza Crucifere, crema di senape e nocciole, si aggiudica anche il Premio Pizza Vegana dell'anno. Il Premio S.Pellegrino & Acqua Panna Giovane Pizzaiolo dell'anno 2019 va a Lorenzo Sirabella di Dry Milano, mentre la Pizzeria Da Lioniello, di Succivo (Ce), vince il Premio Solania Pizzeria Novità dell'anno 2019. Il Premio D'amico Pizza dell'anno 2019 è per la Cosacca di Francesco&Salvatore Salvo (Napoli).



«Siamo davvero orgogliosi e felici - sottolineano i tre curatori del progetto editoriale, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - che la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza sia diventata in soli tre anni uno dei momenti più attesi dall'intero movimento. Un evento seguito con passione tanto dagli addetti ai lavori quanto dal pubblico di consumatori». Riflettori puntati anche sui riconoscimenti internazionali, con i migliori pizzaioli del 'resto del mondò presenti per ritirare i premi ai locali dei cinque continenti. «Un focus internazionale - ribadiscono i tre curatori - ancora più attento e approfondito che testimonia l'attenzione ormai globale rivolta al pianeta pizza».

Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:08

