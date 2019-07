​Ecco le 50 migliori pizzerie d'Europa: Londra batte tutti, ma la gestione è italiana

Le 50 migliori pizzerie d'Italia: Napoli supera Milano e Roma, ma il primo posto va a Caserta

Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:26

Dove potete gustarvi lad' Europa ? Non a Napoli, ma a Londra. A dirlo èla classifica delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo, ideata da Barbara Guerra e Albert Sapere. La graduatoria si basa sull'analisi di 26 Paesi diversi, con un primato di presenze inglesi (8 pizzerie) e francesi (7 pizzerie).Sul podio sono finite tutte pizzerie gestite da italianissimi: al primo posto 50 Kalò del partenopeo Ciro Salvo, che a Londra propone un vero e proprio angolo di Napoli, con ingredienti che arrivano direttamente dalla sua città.Il secondo posto è stato assegnato al Bijou, a Parigi, di Gennaro Nasti, un altro campano che è diventato un punto di riferimento per la pizza a degustazione in Francia. Il terzo posto è andato al Bæst di Copenaghen, un luogo ispirato ai principi della sostenibilità, che vede impegnato in prima linea lo chef italiano Christian Puglisi.50 Kalò, LondonBijou, ParisBæst, CopenhagenOber Mamma, ParisPizzeria Luca, CopenhagenKytaly, GenevaLilia Napoli, FalkenbergAddommè, LondonL’Antica Pizzeria da Michele, LondonGazzo, BerlinPer guardare le altre quaranta: TOP 50 D'EUROPA