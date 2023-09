Sai quanti pesticidi mangi ogni giorno con frutta e verdura? Questo calcolatore te la svelerà

Un nuovo strumento innovativo, noto come "calcolatore dell'impronta dei pesticidi," è stato sviluppato in collaborazione da alcune aziende di prodotti biologici in Francia. Questo strumento unico consente di stimare l'area di terreno sottoposta a trattamenti con pesticidi chimici a causa del consumo di alimenti non biologici e l'area protetta grazie all'acquisto di prodotti biologici. L'obiettivo principale è sensibilizzare le persone sull'impatto ambientale dell'uso di pesticidi in agricoltura e promuovere scelte alimentari più sostenibili.

Il calcolatore di pesticidi

Per utilizzare il calcolatore, è necessario inserire alcune informazioni chiave, come il tipo di alimento, la quantità di alimenti biologici acquistati e la quantità di alimenti non biologici acquistati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 14:39

