A Pasqua dovresti evitare di mangiare ananas e datteri: ecco il motivo (tutt'altro che banale)

Pasqua è una festa molto importante per molte persone in tutto il mondo, ma non tutti sanno che ci sono alcuni alimenti che dovrebbero essere evitati in questo periodo. Tra questi, ci sono l'ananas e i datteri. Ma perché dovrebbero essere evitati?

Perché limitare il consumo di ananas e datteri?

In realtà, il motivo è tutt'altro che banale: nel cercare di adottare uno stile di vita più sostenibile, infatti, una scelta importante può essere quella di limitare il consumo di frutta esotica come datteri, carambole, ananas e altre.



Consumare frutta di stagione

Scegliere invece di consumare frutta di stagione e proveniente da produzioni locali può essere un piccolo gesto quotidiano per contribuire a preservare l'ambiente e la salute del nostro pianeta.

