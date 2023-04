Meteo, il weekend di Pasqua con gli acquazzoni. Ma per Pasquetta c'è una speranza: le previsioni

di Redazione web

La Primavera ha fatto il suo ingresso da venti giorni, eppure il meteo dell'ultima settimana - quella di Pasqua - ha riportato le temperature a uno scenario più simile a quello di febbraio: clima gelido, pioggia, persino grandine e neve. Il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta è appena cominciato, e la speranza di tanti è che le previsioni siano clementi. Secondo gli esperti di 3BMeteo, sarà l'instabilità a contrassegnare i giorni di festa: acquazzoni sparsi fino a domenica, ma per lunedì si apre un varco.

Il freddo dal Nord

Un fronte freddo dal Nord Europa si riversa da venerdì sull'Italia centro-settentrionale, andando ad alimentare un'area depressionaria già presente tra l'Adriatico e i Balcani, mantenendola attiva nel corso del lungo weekend di Pasqua. Ne conseguiranno condizioni a tratti instabili sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di rovesci anche temporaleschi, clima fresco e nevicate sull'Appennino a quote medio-basse per il periodo. Andrà un po' meglio al Nord, dove l'influenza di un anticiclone sull'Europa centro-occidentale determinerà condizioni più stabili, anche se non mancherà qualche disturbo in prossimità delle zone montuose. Graduale riduzione dell'instabilità a partire da Pasquetta.

Il Sole a tratti

Questo non significa che al Centro-Sud pioverà ovunque e con continuità. L'instabilità atmosferica alla quale andremo incontro infatti prevede la formazione di rovesci e temporali a carattere sparso e di durata limitata, distribuiti in modo estremamente irregolare e alternati a momenti assolati che certamente non mancheranno. L'acquazzone colpirà in modo caotico colpendo aree ristrette e lasciando a secco aree limitrofe magari con condizioni più soleggiate. Il classico tempo capriccioso e 'inaffidabile' che caratterizza spesso la stagione primaverile: occhi dunque sempre puntati al cielo. In questo articolo maggiori dettagli per saperne di più.

Le previsioni

METEO SABATO 8 APRILE. Sarà una giornata in gran parte soleggiata al Nord, a parte residui addensamenti al mattino sulla bassa Val Padana e un po' di variabilità che si svilupperà in giornata sulle Prealpi, anche con possibilità di qualche rovescio fin sulle pianure venete e friulane. Maggiore instabilità al Centro-Sud peninsulare con rovesci già presenti al mattino su Lazio, Abruzzo e Campania, in estensione in giornata al resto del Meridione, fino alla Sicilia settentrionale, anche in forma temporalesca. Quota neve in Appennino intorno a 1000/1200m. Un po' di variabilità anche sulla Sardegna, specie tirrenica. Temperature in calo al Centro-Sud peninsulare.

METEO DOMENICA DI PASQUA. In gran parte soleggiato su Nordovest, Lombardia, ovest Emilia, maggior variabilità sul resto del Nord su Alpi, Prealpi orientali, alte pianure venete e friulane e sull'Appennino Emiliano con qualche rovescio in attenuazione in serata. Spruzzate di neve sulle Alpi orientali fin verso i 900m al mattino, in rialzo in giornata. Al Centro-Sud instabile già al mattino sul versante adriatico con rovesci intermittenti in estensione in giornata al versante tirrenico e fenomeni anche temporaleschi e neve sull'Appennino dai 1300m circa. In serata graduale attenuazione dei fenomeni. Qualche rovescio anche sulle isole maggiori, in Sicilia sul settore centro-orientale e in Sardegna su quello tirrenico. Temperature senza grandi variazioni, generalmente inferiori alla media.

METEO LUNEDI' DI PASQUETTA. Un po' di instabilità sarà ancora presente sulle regioni adriatiche e al Sud con rovesci sparsi e intermittenti. Più soleggiato al Nord, sulle regioni del medio-alto Tirreno e in Sardegna.

🌦⚡ Weekend di #Pasqua all'insegna dell'instabilità con frequenti acquazzoni e #temporali. Ulteriori aggiornamenti #meteo domani mattina con il nostro Paolo Corazzon alle ore 7:35 su @rtl1025 e alle ore 8:30 su @radiokisskiss! https://t.co/4dYBCmOMbm — 3B Meteo (@3BMeteo) April 6, 2023

