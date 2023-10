Dopo il granchio blu arriva quello rosa "tropicale": pescato per la prima volta nell'Adriatico. Ecco il motivo

di Redazione web

Pescato, per la prima volta nei nostri mari, un esemplare di granchio rosa, tropicale, ma capace di adattarsi. Intanto i granchi blu sono inarrestabili: il problema riguarda sempre di più tutte le località che si affacciano sul mare Adriatico. I granchi blu, poi, iniziano anche a risalire i canali di acqua dolce e rendono complicata la vita non più solo ai pescatori, distruggendo i loro allevamenti di molluschi, ma anche agli agricoltori. A Goro, comune sul delta del Po in provincia di Ferrara, il sistema idrico di alcuni produttori è andato in tilt per la presenza di granchi blu nell'impianto di irrigazione che pesca l'acqua dal Po in zone che si trovano a 40 chilometri dal mare.

Condizionano il caldo e il fermo della pesca

I crostacei blu continuano a proliferare, trovando vita ancora più facile non solo con le temperature ancora molto elvate, ma anche con il fermo pesca. «Il fermo pesca è arrivato proprio nel momento peggiore - spiegano i pescatori di Goro - quando le femmine del granchio si sono allontanate dagli impianti di vongole per andare in mare aperto a deporre le uova e in quel momento non hanno trovato predatori perché non stavamo lavorando per via del fermo».

L'arrivo del granchio rosa

Granchio blu ma anche rosa, il cui nome scientifico è granchio crocifisso Charybdis feriata pescato a Senigallia, Ancona. Si tratta del primo esemplare in Adriatico, dopo qualche cattura segnalata nel Tirreno. Anche in questo caso è una specie che vive per lo più in acque tropicali e che potrebbe essere arrivata nella zavorra di una nave. Viene pescato in India e Vietnam, ricorda Fedagripesca.

