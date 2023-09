Granchio blu, la ricetta della chef Bowerman: «Ispirata dalla tradizione pugliese»

di Redazione web

Cristina Bowerman, chef stellata seguitissima sui social, ha svelato un modo semplice e gustoso per preparare un ottimo sugo con l'utilizzo del granchio blu.

La ricetta, ha detto la chef, è ispirata alla tradizione pugliese: si tratta di un sugo semplice e saporito, che si può preparare facilmente anche in casa.

La ricetta

Si sente parlare dei granchi blu da qualche mese, da quando i crostacei di colore bluastro hanno invaso i nostri mari. I granchi blu, purtroppo, stanno danneggiando gravemente il nostro mercato ittico: questi crostacei, infatti, non solo attaccano cozze e vongole, ma anche i pesci appena nati di sardine e acciughe, di gamberetti e di cefali, mettendo così a rischio la produzione e la pesca di diverse specie marine.

La chef Bowerman, però, ha ideato una ricetta per valorizzare al meglio i famigerati granchi blu: «Faccio un sugo molto denso adatto a condire gli spaghetti». Ecco i segreti della ricetta: «Il granchio blu va pulito bene e gli vanno staccate subito le zampe dalle quali si estrae la carne - ha spiegato Cristina Bowerman - Si fa una base di aglio, olio e pochissima cipolla, si butta la parte dei granchi che ha più umore, si aggiunge una passata di pomodoro, poi acqua o brodo vegetale tanto da far riversare tutta la parte succulenta del granchio nel pomodoro. Di seguito, bisogna passare al setaccio per far

insaporire ancora di più il pomodoro che diventa leggermente scuro, vi si cuociono gli spaghetti per metà cottura nella pentola del sugo, il resto della cottura in padella».

E poi, il tocco finale: «Si mettono erbe fresche, in particolare prezzemolo tritato e la polpa di granchio estratta dalle zampe».



Bowerman: «Il risultato è assicurato

La ricetta ideata dalla famosa chef è perfetta per chi intende cimentarsi con la cucina senza troppi sforzi.

«Il risultato è assicurato, sarà buonissimo», ha assicurato la chef.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 17:22

