Ferrero Rocher, dopo i gelati arrivano le tavolette di cioccolato

Ferrero Rocher si rinnova sempre di più. Dopo la produzione dei gelati di Rocher e Raffaello, Ferrero ha deciso di introdurre anche le tavolette di cioccolato, entrando in un mercato che in tutto vale circa 578 milioni di euro.

Un segmento in continua crescita che, solo nella grande distribuzione, vale 439 milioni di euro con un presidio di oltre il 45% di soli due player e che nel 2020 ha visto la presenza di 103 referenze totali. Il lancio delle nuove tavolette di Ferrero Rocher coinvolgerà - oltre l'Italia - anche Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo per approdare poi, nel 2022, in Spagna, Portogallo e Usa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 19:28

