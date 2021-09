Cibo e umore, c’è veramente un collegamento?

È tutta ‘colpa’ della serotonina, un neurotrasmettitore che regola il tono del nostro umore e ha effetti anche sul nostro intestino. Una sua carenza, dunque, produce effetti spiacevoli sia a livello gastrointestinale sia dal punto di vista psicologico. Il cibo può venirci in aiuto proprio alla luce del collegamento che unisce in maniera diretta mente e corpo. Ma quali sono gli alimenti che aiutano il buonumore? Music: “Perception” from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> TI SVEGLI DI NOTTE SEMPRE ALLA STESSA ORA? FAI LE ANALISI

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA