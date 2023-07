Dove si mangia meglio al mondo? Tripadvisor premia Roma: l'importante riconoscimento per il quartiere Trastevere

Tripadvisor premia Roma per le eccellenze culinarie. Il tour gastronomico di Trastevere è al quarto posto del "Travellers' Choice Best of the Best 2023”. Tripadvisor premia ogni anno le migliori realtà in campo culinario e non solo. Ogni vincitore ha superato i rigorosi standard di fiducia e sicurezza e meno dell’1% degli 8 milioni di annunci di Tripadvisor viene premiato con il Best of the Best. Si tratta di un riconoscimento di grande valore. Il tour gastronomico a Trastevere di The Roman Food Tour si posiziona quarto in questa speciale classifica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 17:00

