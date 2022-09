X Factor, l'inedito dei Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso sono quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 22 anni di Bologna. Coloratissimi, frizzanti, arrivano sul palco di X Factor 2022 – ieri la terza puntata di Audition, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – urlando e divertendosi loro per primi, e il pubblico risponde a tono.

X Factor, l'esibizione dei Disco Club Paradiso

La sorpresa nel loro inedito “DCP” (le iniziali del nome del gruppo) scatta sul sax protagonista del ritornello catchy: Ambra si candida a diventare «prima groupie» del sassofonista, Fedez sottolinea come questa sia una band con più di un frontman, perché proprio all’arrivo del sax «era dai tempi di Maurizio Costanzo a “Buona Domenica” che non mi gasavo così». A fine esibizione per loro è un’ovazione: quattro sì per loro, vanno ai Bootcamp.

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale xfactor.sky.it: X Factor 2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA