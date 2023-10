Da Roma a Parigi in treno, si avvera il sogno dell'Orient Express: ecco quanto costa il biglietto

Era il 1883 quando venne inaugurato l'Orient Express, il treno che collegava Parigi a Costantinopoli. All'epoca per il trasporto ferroviario fu un periodo d'oro fino a quando subentrò la concorrenza del trasporto aereo che ne recò la chiusura definitiva. Era il 1977. Oggi dopo quasi 50 anni, il treno Roma-Parigi è uno tra i progetti in cantiere e l'Orient Express potrebbe diventare realtà.

Il 3 maggio 2024 dovrebbe essere inaugurato il treno ispirato agli anni ’20, che prenderà il nome di Venice Simplon-Orient-Express. Secondo il progetto, l'Orient Express sarà costituito da 17 carrozze restaurate, tutte che rimanderanno ad uno stile anni ’20 così i passeggeri che vi viaggeranno avranno l'idea e la sensazione di essere catapultati in un'altra epoca. Il lusso è una prerogativa di tale mezzo di trasporto e non solo per quanto riguarda la struttura ma anche la cena e la ricca colazione.

Quanto costa il biglietto

Non è un caso che il costo del biglietto dell'Orient Express potrebbe raggiungere anche i 3000 euro a persona. A partire da luglio 2024 oltre al collegamento Roma-Parigi, si potranno raggiungere diverse città come Venezia, Firenze e Verona. Originariamente, l'Orient Express andava dalla Francia alla Romania passando per Vienna.

