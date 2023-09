di Redazione web

Un treno, senza passeggeri a bordo, è sviato in fase di manovra mentre stava raggiungendo il binario da dove doveva partire dalla stazione Cadorna di Milano.

A bordo, come conferma Trenord, c'era il solo macchinista. Non vi sono stati feriti, ma gravi ritardi per la circolazione dei treni regionali in Lombardia.

news in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA