Disastro di Pioltello, parla l'ex ad di Rfi: «Il giunto era da riparare subito»

«Era noto che il giunto fosse rotto perché risultavano degli interventi da parte del nucleo manutentivo» su quella parte, «addirittura c’era un pezzo di legno messo sotto: una cosa inaudita dal mio punto di vista». Ieri al processo per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018 è stato ascoltato l’ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, a processo con altri otto, tra ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi.

L’ex ad ha risposto alle domande dei pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti per spiegare le ragioni del deragliamento del treno regionale che da Cremona era diretto a Milano Garibaldi ma che uscì dai binari per la rottura di un giunto causando tre morti e decine di feriti. «Mi dissero che accanto al giunto c’era il pezzo di ricambio, quindi non è nemmeno che ci fosse stata défaillance nella catena degli approvvigionamenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 06:50

