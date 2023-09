Terremoto, sospesa la circolazione dei treni da Napoli: ritardi fino a 140 minuti, disagi su alta velocità Italo e Trenitalia

Forti ritardi fino a 140 minuti per i treni sulla linea Napoli-Milano a partire dalle prime ore del mattino di mercoledì 27 settembre a causa del terremoto magnitudo 4.2 verificatosi alle 3.35 con epicentro nell'area dei Campi Flegrei. Il disagio per arrivi e partenze, come è segnalato sui tabelloni nella stazione di Roma Termini, supera le due ore ed è dovuto a verifiche sulla linea in seguito al sisma. Ferrovie dello Stato ha comunicato che si va verso il ripristino graduale della circolazione. Da poco, infatti, è stato riattivato il binario verso Roma che consentirà nell'immediato la partenza dei treni ad alta velocità fermi dalle 5 e a seguire, progressivamente, anche di tutti gli altri convogli regionali. Semaforo verde anche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia.

Terremoto Campi Flegrei, forte scossa 4.2 nella notte: paura e gente in strada anche a Napoli. «Il letto ballava»

Terremoto Napoli, cosa succede ai Campi Flegrei? La dinamica del vulcano, il sollevamento del suolo e la crisi (come 40 anni fa)