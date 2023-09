Terremoto Campi Flegrei, forte scossa nella notte: paura e gente in strada anche a Napoli. «Il letto ballava»

di Redazione web

Terremoto oggi nei Campi Flegrei. Una forte scossa è stata registrata in piena notte, alle ore 3.36, con epicentro nella zona dei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli. Al momento la magnitudo non è stata calcolata e non si conosce una stima degli eventuali danni.

#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 8km da #Napoli, Italia. 309 segnalazioni in un raggio di 36km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/BaWpvWrmVS — Earthquake Network (@SismoDetector) September 27, 2023

In casa mi sono svegliata solo io e mi chiedo come diamine sia possibile, avevo il letto che ballava#Terremoto — sara (@itsmeSaraa___) September 18, 2023

Terremoto Campi Flegrei, paura e gente in strada

La forte scossa di terremoto avvertita nella notte è stata nettamente percepita dalla popolazione, e molti sono quelli che hanno espresso la propria paura sui socia e sono usciti in strada. Nella zona è in atto uno sciame sismico che nella sola giornata di martedì - secondo i dati Ingv - ha fatto registrare un totale di 9 scosse, la più forte con magnitudo 3.2 alle 9.10.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 04:08

