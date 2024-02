Veronica Lario: «Mi è dispiaciuto non partecipare alla laurea dei miei figli»

“Questi anni sono stati un’altalena di momenti in cui c’era modo di ricongiungermi con la mia famiglia, ed altri momenti in cui queste speranze le perdevo. Sono stata molto vicina ai miei figli, è stato tutto un susseguirsi di vicende familiari. I momenti sono stati tutti belli perché la mia famiglia e i miei figli sono stati molto vicini. La parte peggiore è stato non poter partecipare alle loro lauree perché in due eravamo troppi”. Lo ha dichiarato Veronica Lario, ospite a ‘A cena da Maria Latella’ su Sky TG24. Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 14:52

