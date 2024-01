Tifosi giallorossi bloccano il pullman della Roma in arrivo all'Olimpico

Stadio Olimpico, l'attesa dei giallorossi per il derby tra Roma e Lazio valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, che si gioca giovedì 10 gennaio alle 18. Cappellini, bandiere e sciarpe abbracciano il pullman dei giocatori in arrivo allo stadio. I tifosi bloccano il mezzo della squadra cantando a squarciagola e creando un'atmosfera da battaglia.

Il piano sicurezza

Gli agenti di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale schierati allo stadio Olimpico sono più di mille. Oltre 60mila gli spettatori per l'importante sfida che apre a una delle due squadre le porte della semifinale, contro la vincente fra Juventus e Frosinone. Da qui la necessità del piano sicurezza, al fine di evitare contatti fra le due tifoserie soprattutto nell'area di piazza Mancini e ponte Milvio

