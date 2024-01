Diretta Lazio-Roma 0-0: destro di Castellanos dopo l'errore di Kristensen, palla deviata sopra la traversa

di Giuseppe Mustica

Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità d'appello. Questa sera dall'Olimpico deve uscire per forza una vincitrice che se la vedrà contro la vincente di Juventus e Frosinone in programma domani. Per i calcoli non c'è spazio: non ci sono punti in palio. Serve solamente una cosa, quel coraggio che molto spesso in un match come questo manca. Perché viene fuori soprattutto la paura di perdere più che la voglia di vincere. Ma oggi il pareggio non può uscire. Al massimo i calci di rigore («che non sono una lotteria» ha detto Boniek) decideranno chi esulterà e chi invece masticherà amaro. Sì, è pur sempre Coppa Italia, ma è il derby.

PRIMO TEMPO

10' Errore in fase d'impostazione di Kristensen, che dà la possibilità a Castellanos di calciare verso la porta: Mancini in spaccata alza sopra la traversa. Dall'angolo la Lazio non combina nulla.

6' Prima azione anche per la Lazio con Zaccagni che sgasa a sinistra e brucia Karsdorp: l'esterno mette in mezzo ma Huijsen con la diagonale lunga salva tutto.

5' Spazio per Dybala a destra che mette in mezzo per Zalewski che s'appoggia a Paredes che calcia di prima intenzione: Guendouzi respinge col corpo.

3' Buon avvio della Roma, che cerca la profondità con Lukaku. E intanto all'Olimpico continuano ad esplodere petardi.

1' Iniziato il derby all'Olimpico, il primo pallone lo muove la squadra di Sarri.

Attesa finita, suona l'inno della Serie A. Squadre in campo e saluto tra Sarri e Mourinho.

Riscaldamento finito per entrambe le squadre che rientrano negli spogliatoi. Ci siamo. Manca pochissimo al fischio d'inizio del derby.

Sfottò della Curva Nord, che piazza uno striscione: "Questo è quello che ci costringete a guardare ad ogni derby"

Momenti di tensione: lancio di fumogeni e tra Distinti Sud e Tevere, e Mourinho chiede di smetterla.

C'è anche Mourinho in campo a seguire il riscaldamento della Roma. Mentre Sarri non si vede.

Squadre appena entrate in campo per il riscaldamento. La Lazio accolta dal boato dell'Olimpico. I tifosi biancocelesti ovviamente sono di più. Ma anche quelli della Roma si fanno sentire.

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

Lazio-Roma, dove vederla

Lazio-Roma è in programma oggi, mercoledì 10 gennaio alle 18 allo stadio Olimpico. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Italia Uno. Mediaset ha infatti i diritti della Coppa Italia. In streming, in maniera gratuita, la gara si potrà seguire collegandosi al sito Spormediaset.it. Diretta testuale su Ilmessaggero.it

