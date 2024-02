Sanremo2024, l’omaggio a Toto Cutugno: le parole de ‘L’Italiano’ illuminano la città dei fiori

Carosello Records con il contributo del Comune di Sanremo omaggia Toto Cutugno impreziosendo Via Matteotti, proprio di fronte al Teatro Ariston, con l’installazione di speciali luminarie che riprendono il testo de “L’Italiano”, una delle sue canzoni più celebri, conosciute e cantate tanto in Italia quanto all’estero sino a divenire un vero e proprio inno dell’italianità in tutto il mondo.

Le parole de ‘L’Italiano’ illuminano Sanremo

L’accensione inaugurale si è tenuta lo scorso 1 febbraio in presenza delle istituzioni locali, Amadeus, Carosello Records e Edizioni Curci, proprio a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 13:51

